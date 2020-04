Congedo parentale straordinario: domande bloccate, cos’è successo (Di venerdì 17 aprile 2020) Congedo parentale straordinario: domande bloccate, cos’è successo Quando è stato istituito il Congedo parentale straordinario per fronteggiare l’emergenza economica temporanea da Coronavirus, per chi non poteva andare al lavoro causa misure di contenimento, forse ancora non si pensava che l’isolamento potesse durare così a lungo. Il rischio adesso è che il Congedo parentale straordinario non copra il periodo che parte dal 14 aprile fino alla data di fine del lockdown. La responsabilità cade sul governo, perché non ha attuato disposizioni che allungano la misura, e quindi in molti brancolano nel buio. Congedo parentale straordinario: attesa riapertura della procedura Si ricorda che il Congedo parentale straordinario è una misura riservata a genitori con figli fino a massimo 12 anni e prevede il pagamento del 50% ... Leggi su termometropolitico Congedo parentale straordinario - c’è la proroga Inps fino al 3 maggio

Inps : congedo parentale prorogato al 3 maggio

