Congedo parentale straordinario, c’è la proroga Inps fino al 3 maggio (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Inps ha prorogato la validità del Congedo parentale straordinario per l’emergenza Coronavirus fino al 3 maggio. Una decisione che deriva dal prolungamento del periodo di sospensione delle scuole fino al 3 maggio, previsto dal dpcm del 10 aprile 2020 con cui il governo ha prorogato divieti e restrizioni. Di conseguenza vengono allungati i termini per la fruizione dei 15 giorni di Congedo, alternativio al voucher baby sitting, previsti per chi ha figli fino a 12 anni d’età. proroga del Congedo parentale, il messaggio Inps “A seguito del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha previsto l’ulteriore proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei quindici giorni di Congedo ... Leggi su quifinanza Inps : congedo parentale prorogato al 3 maggio

Congedo parentale per Covid-19 prorogato fino al 3 maggio : chi può richiederlo e come

