Confindustria, Bonomi nuovo presidente: «Non c’è più tempo, riaprire le aziende» (Di venerdì 17 aprile 2020) Bonomi nuovo presidente Confindustria. Il consiglio generale degli industriali ha designato ieri Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, ai vertici di viale dell’Astronomia. Il 31esimo presidente, eletto con oltre il 67% di consensi, nel suo discorso da presidente (la nomina sarà ufficializzata il prossimo 20 maggio) ha affrontato come naturale il tema della grave crisi in cui versano le imprese a seguito dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Le imprese italiane messe a dura prova dal coronavirus sono oggetto di una nuova indagine pubblicata proprio oggi da Confindustria (qui il link al documento completo) >> Coronavirus: 200 miliardi per salvare le imprese italiane, il piano del ministro Gualtieri Bonomi nuovo presidente Confindustria: “Non è tempo di gioire”, poi attacca i sindacati “La gioia personale per questo risultato – ha ... Leggi su urbanpost Chi è Carlo Bonomi - il neo presidente di Confindustria che ha già strigliato il Governo

