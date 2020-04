Confindustria, Bonomi: “Credere nel futuro. Insieme ce la faremo” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Dopo aver vinto la sfida con Licia Mattioli, vicepresidente uscente, il nuovo presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, sul suo account Twitter ha pubblicato un ringraziamento per “tutti per i messaggi di congratulazioni” arrivati. “Dobbiamo credere – ha scritto Bonomi – in un futuro in cui l’Italia, e la sua industria, tornerà a essere grande nel mondo. Una sfida da affrontare con impegno, dedizione, concretezza e solidarietà. Insieme ce la faremo”. Il voto di ieri che lo proietta alla guida dell’associazione di viale dell’Astronomia per i prossimi quattro anni. Per l’elezione definitiva bisognerà attendere il voto dell’Assemblea privata prevista per il 20 maggio. Leggi su quifinanza Ciclone Bonomi - Confindustria di lotta

Carlo Bonomi eletto presidente di Confindustria

