Concorsi Scuola: presentati bandi ai sindacati, Azzolina conferma pubblicazione (Di venerdì 17 aprile 2020) Si è conclusa la videoconferenza tra Ministero dell’Istruzione e i rappresentanti sindacali di FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA per discutere dei Concorsi Scuola e dei rispettivi decreti di attuazione. I giorni scorsi è stato organizzato un confronto delle varie fazioni della maggioranza per fare il punto sulle posizioni e sulla possibilità di bandire ugualmente i Concorsi durante l’emergenza sanitaria. Ecco come si è conclusa la conferenza e i recenti chiarimenti del Ministro Azzolina sui bandi. Concorsi a cattedra: ultime novità, quiz e chiarimenti ufficiali Concorsi Scuola, incontro 17 Aprile Doveva tenersi il 15 Aprile l’informativa con il Capo Dipartimento del Miur ma i sindacati si sono rifiutati di partecipare. La motivazione risiederebbe nel mancato coinvolgimento sui Concorsi Scuola, decisioni prese senza interpellare la ... Leggi su leggioggi Concorsi Scuola 2020 - oggi informativa tra Miur e sindacati sui bandi

Coronavirus - decreto scuola in Gazzetta : concorsi a cattedra - aggiornamento graduatorie - esami di stato e rientro in classe

