Concorsi Collaboratori Amministrativi | 75 posti nelle Aziende Sanitarie del Veneto

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 aprile 2020) La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 14 Aprile ha portato all’avviamento di dueper 75 assunzioni in area economica e giuridica categoria D. L’Azienda Zero di Padova gestirà la selezione ma i vincitori verranno assunti dalle diverse strutture del Sistema Sanitario del. Fino al 14 Maggio è attiva la procedura online per l’invio delle domande. Prima di parlare dei requisiti e della selezione, vediamo lecoinvolte e iautorizzati per ciascun bando.in: tutti i bandie sedi In Gazzetta sono stati pubblicati due nuovi bandi, gestiti dalla capofila Azienda Zero di Padova. In realtà gli assegnatari verranno suddivisivarie Strutturedel. Per il bando 43...