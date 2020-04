Comic-con 2020 cancellato causa Coronavirus | è la prima volta nella sua storia

itsdangeer : non ci stavo proprio pensando al comic con mado st'estate davvero che cazzo famo se guardamo - narulycia : Sem alycia comic con esse ano ?? - Morenozagor : RT @badtasteit: Coronavirus, annullato il Comic-Con di San Diego 2020 #sdcc #sdccbad - badtasteit : Coronavirus, annullato il Comic-Con di San Diego 2020 #sdcc #sdccbad - TooMuchNiki : madò raga pure il Comic Con hanno cancellato -

Per la prima volta in 50 anni il Comic-Con di San Diego è stato cancellato a causa del Coronavirus e della diffusione della pandemia. L’evento principe per gli appassionati di film, fumetti, serie tv, ...San Diego Comic-Con 2020 è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria del COVID-19. Non è prevista la sostituzione della manifestazione con una controparte esclusivamente digitale, ma sono ...