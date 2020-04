Comic-con 2020 cancellato causa Coronavirus | è la prima volta nella sua storia

Leggi su blogo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il-connon si farà: l'appuntamento con l'evento più atteso dal mondo dei media seriali (e non) è rimandato all'anno prossimo. Già annunciate le nuove date: la prossima edizione del-con si terrà dal 22 al 25 luglio 2021.L'evoluzione della pandemia e i numeri sempre altissimi di vittime e contagiati non lascia spazio certo all'ottimismo sfrenato, ma necessita di responsabilità e realismo: da qui la decisione di cancellare l'edizionedella convention più attesa dal mondo della tv, del cinema, del fumetto e dei vari media - vero cuore promozionale dell'industra dell'intrattenimento - che ogni anno porta a San Diego circa 130.000 partecipanti.La decisione era omai inevitabile anche alla luce - come riporta Variety - delle recenti dichiarazioni del Governatore dello Stato della California Gavin Newsom, molto chiaro ...