Come sarebbe la Serie A senza partite al nord (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha ipotizzato un campionato di Serie A da disputare lontano dalle Regioni del nord e in particolare da quelle zone del Paese maggiormente colpite dai contagi da Covid-19. Qual è la suddivisione geografica dei club sulla carta e Come verrebbero ripartiti? Quali sono le città in grado di accogliere - in termini di sicurezza, capacità ricettiva e organizzazione logistica - le società che dovranno trasferirsi da una parte all'altra del Paese? Ecco qual è il quadro della situazione nell'attesa che Figc e Lega Calcio comunichino il piano per la ripresa del campionato. Leggi su fanpage Stagione 2020-2021 da gennaio a maggio : due gironi (Nord e Sud) - playoff e playout - ecco come sarebbe [GRAFICA E DETTAGLI]

Salvini : “Il Mes? Sarebbe come andare dallo strozzino” (video)

Il “sigaro” interstellare Oumuamua sarebbe stato creato dall’incontro di una cometa con una stella (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha ipotizzato un campionato diA da disputare lontano dalle Regioni dele in particolare da quelle zone del Paese maggiormente colpite dai contagi da Covid-19. Qual è la suddivisione geografica dei club sulla carta everrebbero ripartiti? Quali sono le città in grado di accogliere - in termini di sicurezza, capacità ricettiva e organizzazione logistica - le società che dovranno trasferirsi da una parte all'altra del Paese? Ecco qual è il quadro della situazione nell'attesa che Figc e Lega Calcio comunichino il piano per la ripresa del campionato.

renatobrunetta : Cos’è davvero il #Mes e come funziona? Ci conviene? Nella realtà ci sarebbe utile e non impone alcun cappio.Dire di… - mante : Come scrivono in molti in questa fase che viene subito dopo la prima emergenza drammatica, l’unico dato veramente i… - La7tv : #lariachetira #Raccolta, @NFratoianni (Sinistra Italiana): 'Pensate come funziona l'app di tracciamento, con qualcu… - checcouno : RT @mante: Come scrivono in molti in questa fase che viene subito dopo la prima emergenza drammatica, l’unico dato veramente interessante p… - lubenasich : @LucioMM1 I decessi annuali sono 670.000, in un mese 56.000, quindi i 200.000 di marzo sarebbe 300% in più rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarebbe Gordon Ramsay sorprende tutti e riassume i suoi dipendenti. Ecco come sarebbe andata realmente la vicenda licenziamenti Reporter Gourmet Vettel si confessa: "Riduco lo stipendio e resto in Ferrari"

Come ho detto prima, penso che la migliore cosa che possiamo fare oggi è essere pazienti, da parte mia se metto il mio egoismo davanti a tutto voglio tornare a correre, ma ci sono molte persone che ...

Come sarebbe la Serie A senza partite al nord

Un campionato senza partite al nord per concludere la Serie A lontano da quelle zone del Paese dove maggiore è stata l'incidenza dei contagi da Covid-19. Il presidente della Federcalcio, Gabriele ...

Come ho detto prima, penso che la migliore cosa che possiamo fare oggi è essere pazienti, da parte mia se metto il mio egoismo davanti a tutto voglio tornare a correre, ma ci sono molte persone che ...Un campionato senza partite al nord per concludere la Serie A lontano da quelle zone del Paese dove maggiore è stata l'incidenza dei contagi da Covid-19. Il presidente della Federcalcio, Gabriele ...