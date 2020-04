Come la Lega sta cercando di spiegare il suo no agli eurobond espresso al Parlamento

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 aprile 2020) In una risoluzione comune su cui si sta lavorando aleuropeo (il voto finale è previsto per la giornata di oggi) c’è stato spazio per alimentare la polemica politica del giorno. Mentre in Italia, ladice peste e corna sul Mes, in Europa boccia senza mezze misure l’emendamento presentato dai Verdi europei per l’introduzione di un provvedimento che preveda che «una quota sostanziale del debito che sarà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 dovrà essere mutualizzato a livello Ue». In sostanza gli. La– insieme a Forza Italia – ha votato contro. E l’effetto è stato quello di scatenare un vero e proprio dibattito sui social network.vota no ae prova a, in realtà senza convincere più di tanto, le ragioni che ...