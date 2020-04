Come funziona il farmaco che potrebbe fermare virus (Di venerdì 17 aprile 2020) Francesca Bernasconi I ricercatori stanno studiando la possibilità di inibire un enzima che facilita l'ingresso del Sars-Cov-2. Si tratta dello stesso enzima tipico del tumore alla prostata "Questa rischia di essere veramente la chiave di volta". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha commentato lo studio della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e dell'Università di Padova che, in collaborazione con la Regione, hanno avanzato l'ipotesi dell'uso di un farmaco contro il tumore alla prostata per combattere il Covid-19. Il farmaco contro il cancro alla prostata I ricercatori hanno analizzato l'enzima "Tmprss2", che viene considerato il marcatore tipico del tumore alla prostata. L'enzima viene controllato dal testosterone, l'ormone maschile, che può influenzare la crescita del cancro. Per contrastare questo meccanismo viene usata una ... Leggi su ilgiornale Il governo ha scelto l’app per il tracciamento dei contagi : si chiamerà “Immuni”. Ecco come funziona

