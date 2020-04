Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato: le motivazioni della sentenza (Di venerdì 17 aprile 2020) Via libera alle piantine di cannabis sul balcone e in generale alla coltivazione domestica della marijuana purché a uso strettamente personale del solo coltivatore, escluso ogni utilizzo destinato al mercato degli stupefacenti. È la sentenza della Cassazione del 19 dicembre scorso, di cui sono state depositate ieri le motivazioni. Leggi su fanpage Cassazione : coltivare cannabis in casa non è reato

La Cassazione ha stabilito che coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato

Per la cassazione non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale (Di venerdì 17 aprile 2020) Via libera alle piantine disul balcone e in generale alla coltivazione domesticamarijuana purché a uso strettamentedel solo coltivatore, escluso ogni utilizzo destinato al mercato degli stupefacenti. È laCassazione del 19 dicembre scorso, di cui sono state depositate ieri le

fanpage : Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato - rombi_ti : RT @fanpage: Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato - banjopeloso : RT @fanpage: Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato - Stefano47510568 : RT @fanpage: Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato - Valenti90488445 : RT @fanpage: Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato -