Claudia Ruggeri Instagram | pausa caffè “bollente” in reggiseno | «Che “abbondanza”!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ogni sera la bellissimaconquista il cuore del pubblico televisivo del game show di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis, con il suo ruolo di Miss. Inoltre la showgirl è molto attiva anche sui social. Il profilodiconta oltre 790 mila followers. Poche ore fa sul suo profilo socialha postato una sua foto mentre bene il caffè decisamente sensuale. Il suo look casalingo è davvero molto originale. Le sue curve mozzafiato hanno fatto completamente impazzire i followers. Il post in pochissimo tempo è stato totalmente invaso di like e commenti. Leggi anche –> Guendalina Canessa, stupenda in versione farfalla: bikini sgambatissimocaffè “bollente” inLa bellissimaha pensato bene di ...