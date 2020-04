Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 22000 decessi (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior nimero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (17 aprile): 1. USA 35.3712. Italia 22.745 3. Spagna 19.478 4. Francia 17.920 5. Gran Bretagna 14.576 6. Belgio 5.163 7. Iran 4.958 8. Cina 4.632 9. Germania 4.193 10. Paesi Bassi 3.459 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Ultime Notizie dalla rete : Classifica morti Coronavirus, Belgio primo Paese per morti in Europa in proporzione alla popolazione Sky Tg24 Coronavirus a Bergamo, i dati Istat sui decessi: in alcuni paesi cresciuti di 30 volte

Nel mese di marzo i morti di Bergamo sono stati cinque volte la media ... Poi: Carvico da 3 a 28; Bottanuco da 6 a 27; Osio Sopra da 3 a 27; Ranica da 4 a 27; Bolgare da 2 a 26; Paladina da 1 a 26; ...

Trivulzio, l'accusa dei dipendenti alla dirigenza: «Ci hanno lasciato soli contro il virus»

Qui sono morti 178 anziani, numero purtroppo sempre in aggiornamento ... sostenendo che le cure prestate presso il nostro istituto fossero migliori, oltre che maggiormente dignitose rispetto a quelle ...

