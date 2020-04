Ciontoli nuovo processo | fissata data | 8 luglio 2020 | il giorno della verità per Marco

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) OmicidioVannini, ila carico deiinizierà il prossimo 8. Adesso c’è lacerta deld’Appello bis disposto dalla Corte di Cassazione, che lo scorso febbraio ha annullato la blanda sentenza di secondo grado a carico degli imputati e rinviato tutto ad und’Appello,la: 8prima udienza Se dunque l’emergenza sanitaria da Coronavirus non causerà rinvii, l’8avrà inizio iltanto auspicato dalla famiglia Vannini, ancora in attesa di giustizia a 5 anni dai terribili fatti accaduti. Ilper la morte del bagnino 20enne di Cerveteri ripartirà dunque dall’Appello bis dopo che la Suprema Corte ha parlato in maniera molto chiara in merito alle responsabilità di tutti i membri ...