Cina, a che punto è il vaccino? (Di venerdì 17 aprile 2020) Si accelera la corsa per la cura contro il Covid-19. La Cina è la più avanzata e ha cominciato la sua seconda tappa di sperimentazione clinica. Gli Stati Uniti seguono a ruota. Nel mondo, secondo la prestigiosa rivista scientifica Nature, ci sono 115 progetti in marcia, di cui 73 in stadio esploratorio, il 72% del settore privato e il 28% del settore pubblico, università o organizzazioni non governative. Si stima che il vaccino potrebbe essere pronto per il 2021, quando il tempo abituale per uno sviluppo di laboratorio occupa in media dieci anni. Anche per la crisi dell’Ebola ne furono necessari cinque, prima che fosse disponibile. Qualche giorno fa, Cansino Biologics, responsabile della ricerca, in collaborazione con l’Accademia di Scienze Mediche dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) cinese, e l’equipe medica della generale di brigata ... Leggi su it.insideover "Ciò che ancora non sappiamo". Anche Macron rompe gli indugi : virus da laboratorio? Tra le righe - drastica accusa alla Cina

