Ciclone Bonomi | Confindustria di lotta

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Gian Maria De Francesco L'uomo di Assolombarda designato presidente: "Governo smarrito, pregiudizi anti-imprese" Carloè il presidente designato di. Ieri il consiglio generale di Viale dell'Astronomia, attraverso una procedura di voto telematica certificata da un notaio, lo ha indicato come successore di Vincenzo Boccia con 123 voti a favore contro i 60 della concorrente Licia Mattioli, vicepresidente dell'associazione industriale attorno alla quale si era coagulata buona parte dell'establishment della Capitale, spesso decisivo in passato per la vittoria (Unindustria Roma e Lazio però era con). L'imprenditrice torinese non ha nascosto il proprio disappunto per la sconfitta. «Sono sorpresa molto più che amareggiata per l'esito del voto. Ero consapevole di dover sfidare un insieme di forze consolidato ma non posso non ...