Cibo d’asporto e a domicilio sarà ancora vietato in Campania. De Luca: “Troppo pericoloso” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Cibo da asporto e le consegne a domicilio di Cibo dalle attività di ristorazione saranno ancora vietate in Campania. Lo ha ribadito il presidente Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. Il servizio potrebbe essere ripristinato successivamente, ha spiegato, ma soltanto se lo permetterà l'andamento dell'epidemia, senza lasciarsi influenzare da pressioni. Leggi su napoli.fanpage Coronavirus - in Campania niente pizza a domicilio e cibo d’asporto

La stretta delle Regione Campania : stop alle pizze a domicilio e al cibo d’asporto

Coronavirus Campania : vietate le pizze a domicilio e cibo d’asporto : arriva l’ordinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) Ilda asporto e le consegne adidalle attività di ristorazione sarannovietate in. Lo ha ribadito il presidente Vincenzo Dein diretta su Facebook. Il servizio potrebbe essere ripristinato successivamente, ha spiegato, ma soltanto se lo permetterà l'andamento dell'epidemia, senza lasciarsi influenzare da pressioni.

sntalessia : Però non illudetemi per favore sul fatto che De Luca voglia riattivare il servizio d’asporto. Sono emotivamente ins… - RamRamFly88 : Qui non c’è una pizzeria d’asporto aperta, niente consegne a domicilio di qualsivoglia cibo, il supermercato più vi… - fuckyoufranc : @amarsiancora ah si certo! Ci sta ordinare ma ti devi pur sforzare, anche perché il cibo d'asporto costa - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - D’Errico: 'Probabilmente la prossima settimana il delivery per il cibo d’asporto si sbloccherà' https://… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - D’Errico: 'Probabilmente la prossima settimana il delivery per il cibo d’asporto si sbloccherà' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Cibo d’asporto Saccone, il prefetto di Milano: «Saremo severi nei controlli delle aziende non in regola» Corriere della Sera