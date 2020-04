“Ci riprovo”. Completamente nuda, Barbara De Santi si ‘ribella’ alla censura. Torna foto dello scandalo: eccola (Di venerdì 17 aprile 2020) A distanza di anno preciso, Barbara De Santi ci riprova. La prima volta è stata censurata. E adesso? Sarà la volta buona per attirare la giusta attenzione dei fan senza sollevare nessuna polemica?È stato senza dubbio tema di acceso dibattito, il post che Barbara aveva pubblicato nel mese di aprile del 2019. Le polemiche, al tempo, raggiunsero persino lo studio di Uomini e Donne, coinvolgendo tutti. Eppure Barbara lo ha sempre ritenuto un nudo ‘artistico’. Lo scatto, all’epoca, passò per molti come l’ennesimo tentativo da parte della corteggiatrice di mettersi in mostra attraverso un’esplicita provocazione. Lo studio di Uomini e Donne si è notevolmente acceso quando uscì allo scoperto lo scoop della foto, che ritraeva la De Santi nuda, con le mani a tenersi il seno e un microslip molto sensuale. All’epoca fu la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) A distanza di anno preciso,Deci riprova. La prima volta è statata. E adesso? Sarà la volta buona per attirare la giusta attenzione dei fan senza sollevare nessuna polemica?È stato senza dubbio tema di acceso dibattito, il post cheaveva pubblicato nel mese di aprile del 2019. Le polemiche, al tempo, raggiunsero persino lo studio di Uomini e Donne, coinvolgendo tutti. Eppurelo ha sempre ritenuto un nudo ‘artistico’. Lo scatto, all’epoca, passò per molti come l’ennesimo tentativo da parte della corteggiatrice di mettersi in mostra attraverso un’esplicita provocazione. Lo studio di Uomini e Donne si è notevolmente acceso quando uscì allo scoperto lo scoop della, che ritraeva la De, con le mani a tenersi il seno e un microslip molto sensuale. All’epoca fu la ...

