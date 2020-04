Christophe | morto a 74 anni il cantante francese | le cause del decesso

(Di venerdì 17 aprile 2020), pseudonimo di Daniel Bevilacqua, èall’età di 74. LedelGetty Images, pseudonimo di Daniel Bevilacqua si è spento all’età di 74a Brest, in Francia. Lo ha confermato all’AFP la moglie Véronique Bevilacqua dichiarando che ledelsono ad attribuire ad enfisema e malattie polmonari, ma senza pronunciare la parola Coronavirus come causa della morte. L’artistaera stato trasportato nell’ospedale di Parigi dove era stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 26 marzo. Successivamente è stato trasferito a Brest dove poi è deceduto. Le parole della moglie nel momento del dolore Véronique assieme alla figlia Lucie dichiara: “non c’è più, nonostante la dedizione dei medici, le ...

Il cantante francese Christophe, interprete di successi come 'Aline' e 'Mots Bleus', è morto a Brest, in Francia, all'età di 74 anni. A confermarlo all'AFP la moglie Véronique Bevilacqua, che ha parla ...