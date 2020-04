Chiariello | Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Ripartire

Tutto Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo ... il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia.Guglielmo Stendardo, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta Skype durante la trasmissione ‘Super Sport 21’ in onda dal lunedì al venerdì su Canale 21 a partire dalle ore 20 ... Nella ...