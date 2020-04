Chi rischia di morire per il Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) L’identikit di molte delle vittime del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 ha una cosa in comune: i pazienti erano sovrappeso, a volte obesi. Lo racconta oggi al Messaggero il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma: «Lo stiamo costatando con frequenza, ora che la casistica purtroppo sta aumentando. Il fattore del peso del paziente è un elemento che complica la guarigione. Sia chiaro: non significa che l’esito negativo sia scontato o che al contrario non vi possano essere decessi tra chi non ha problemi di peso. Però sicuramente quello è un elemento che aumenta il rischio. E questo sui grandi numeri sta emergendo senza dubbio. D’altra parte, l’obeso ha un rischio cardiovascolare maggiore di un soggetto non obeso. Conta in un tipo di patologia che può coinvolgere ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Buttaroni : ”rischiamo 5 milioni di poveri in più”

In sostanza, da quello che emerge, scorrendo le specifiche attività produttive e di servizio, gli esperti del gruppo di consulenti voluto dal premier Giuseppe Conte hanno messo a punto una sorta di ...

Coronavirus, età avanzata e obesità fattori di rischi più del fumo o del cancro

ROMA – L’età avanzata e l’obesità rappresentano il maggior fattore di rischio di complicazioni da coronavirus e dunque di ospedalizzazione, più ancora del fumo e del cancro o chi è affetto da ...

