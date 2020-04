Centrodestra diviso sugli Eurobond | Lega e FI li bocciano | il M5s ' grida' al

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un emendamento proposto dai Verdi al Parlamento Europeo rimescola le carte nella partita sui coronabond e spacca il fronte delin Italia.e Forza Italia hanno infatti votato contro l'emissione di titoli di stato europei per finanziare la ripresa, schierandosi di fatto assieme ai 'falchi' olandesi e ungheresi. Fratelli d'Italia, al contrario, ha votato a favore assieme al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Quest'ultimo, però, si è anche espresso contro l'istituzione di un Recovery Fund, ovvero un fondo europeo ad hoc per finanziare la ripresa economica dopo l'emergenza Coronavirus. Che le posizioni dei partiti sugli strumenti finanziari da mettere in campo per fare fronte alla crisi economica fosse composita e non rispecchiasse del tutto i fronti contrapposti in Parlamento (a Roma) era chiaro anche prima del voto di ieri sera a ...