Centenari forti contro il Covid L' immunologo che li studia | «L’obiettivo

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’elisir di lunga vita potrebbe nascondersi negli anticorpi di chi ha superato i 90 anni. Anticorpi “robusti”, forgiati dalle battagliele infezioni accumulate nel tempo che rendono chi si affaccia ai cent’anni più forte di fronte al coronavirus. Nonna Maria Bartolomei è una di loro: classe 1928 ha tirato due sonori ceffoni al-19 e ha potuto “urlare” al mondo che è guarita. Originaria di San Romano in Garfagnana, dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Luca, ancora convalescente, è andata a stare in Versilia “coccolata” dalle attenzioni della sua famiglia. Sorride, Maria. Come del resto ha fatto Lina, 102 anni, il giorno della dimissione dall’ospedale San Martino di Genova. Ancora prima aveva sorriso uno di Rimini. Una serie di guarigioni che si ripetono non solo in ...