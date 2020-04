Cefalù è il nuovo singolo di Carmen, uno stacco netto rispetto al passato (intervista) (Di venerdì 17 aprile 2020) Si intitola Cefalù il nuovo singolo di Carmen Ferreri, disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano è prodotto da Icona Boi, Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna e mostra un nuovo lato artistico di Carmen che, dopo un anno di silenzio, torna sulla scena per proporre un brano che racchiude al suo interno diversi elementi della tradizione musicale siciliana, come il suono del mandolino, riletti in una chiave moderna, influenzata dalla scena urban. "Cefalù è il riassunto perfetto di quest'anno di lavoro e di cambiamento, in cui passione, rabbia, voglia di evasione e nostalgia di casa si sono mescolati in un unico grande sentimento. Sono passati mesi in cui ho apprezzato il silenzio e persino il dolore, ritrovando la spinta e la consapevolezza che cercavo per poter essere senza limiti me stessa", dichiara Carmen che nel brano ha inserito il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) Si intitola Cefalù ildiFerreri, disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano è prodotto da Icona Boi, Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna e mostra unlato artistico diche, dopo un anno di silenzio, torna sulla scena per proporre un brano che racchiude al suo interno diversi elementi della tradizione musicale siciliana, come il suono del mandolino, riletti in una chiave moderna, influenzata dalla scena urban. "Cefalù è il riassunto perfetto di quest'anno di lavoro e di cambiamento, in cui passione, rabbia, voglia di evasione e nostalgia di casa si sono mescolati in un unico grande sentimento. Sono passati mesi in cui ho apprezzato il silenzio e persino il dolore, ritrovando la spinta e la consapevolezza che cercavo per poter essere senza limiti me stessa", dichiarache nel brano ha inserito il ...

alyciaddict : RT @itsilviaaa: Cefalù di Carmen è davvero bella, e parlo io che ad amici non mi piaceva per nulla.... Si sente un nuovo sound, più fresco… - alyciaddict : RT @Its_gemma_: Ho appena ascoltato il nuovo singolo di Carmen #Cefalu, e niente sono innamorata. È una bomba assurda Ha dimostrato una cre… - carmenferrerijl : RT @makakog: Oggi è uscito il nuovo singolo di Carmen Ferreri, #Cefalù. La seconda classificata di #Amici17 che era stata più volte rimprov… - hugscarmen : RT @itsilviaaa: Cefalù di Carmen è davvero bella, e parlo io che ad amici non mi piaceva per nulla.... Si sente un nuovo sound, più fresco… - lordmxv : RT @itsilviaaa: Cefalù di Carmen è davvero bella, e parlo io che ad amici non mi piaceva per nulla.... Si sente un nuovo sound, più fresco… -

Ultime Notizie dalla rete : Cefalù nuovo