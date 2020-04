Casa di riposo lager a Palermo, 6 arresti (Di venerdì 17 aprile 2020) Casa di riposo. Violenze fisiche e psicologiche con calci, schiaffi e insulti La Guardia di Finanza ha sequestrato una Casa di riposo lager a Palermo, arrestando sei donne accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli investigatori hanno documentato, attraverso telecamere nascoste, decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della Casa di riposo: spintoni, calci e schiaffi accompagnati da insulti e ingiurie. Maltrattamenti che avrebbero indotto alcuni anziani perfino a atti di autolesionismo. Gli anziani ospiti della Casa di riposo “Aurora”, sottoposti a vessazioni e soprusi di ogni genere che hanno provocato sconcerto tra gli stessi inquirenti, saranno adesso sottoposti anche a controlli medici visto che all’interno della struttura non sono mai state adottate le ... Leggi su limemagazine.eu In una casa di riposo del New Jersey sono stati trovati 17 morti ammassati in una stanza - probabilmente a causa del coronavirus

