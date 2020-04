Carol Alt | 60 anni e ancora al top La bellezza perenne della ragazza di Via

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) 60e non sentirli. E, quanto pare, neppure farli vedere. PerAlt il tempo sembra non passare. A spiegare il motivo è la stessa mo. Un elisir di lunga vita alla portata di tutti. “E’ meritomia alimentazione – rivelaAlt al sito Gossip.it – Quando ho superato i trent’ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto. Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo che mi mantiene in forma da un pezzo. Zero alcol, zero fumo e qualsiasi cibo cotto, al massimo un tè verde in acqua non bollita”. Single e feliceAlt ha superato pure un cancro: “Ho avuto un tumore, che ho superato grazie al metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione (metodo non riconosciuto dalla ...