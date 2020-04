Capidoglio | ok a bandi ‘Estate Romana’ e ‘Eureka!’ da stop emergenza fino a fine anno

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Bergamo: “Flessibilità, quest’, per realizzare i progetti vincitori deicultura e conferma del contributo economico per il 2021 e 2022” Roma – Via libera dalla Giunta per Eureka ed Estate Romana da cessata2020. Con l’approvazione della delibera presentata dall’Assessorato alla Crescita culturale, l’Amministrazione capitolina interviene per consentire, nei modi consentiti, lo svolgimento dei progetti che si aggiudicherEureka! ed Estate Romana, in un periodo decorrente dal cessare delle esigenze di contrasto e contenimento dell’epidemia eal 31 dicembre 2020. Il Dipartimento Attività Culturali porrà in essere tutte le misure operative volte a cogliere le esigenze organizzative dei singoli soggetti proponenti, aldi assicurare lo svolgimento del maggior numero ...