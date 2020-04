Camera di Commercio di Salerno | piano straordinario a sostegno delle imprese

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 aprile 2020) La giunta delladidi, nella seduta di oggi, venerdì 17 aprile 2020, ha varato un intervento adel territorio che stanno subendo gravissimi danni economici a seguito dell’emergenza sanitaria in atto. La giunta, in particolare, ha approvato un bando per il pagamento integrale degli interessi e degli oneri accessori, con un contributo fino a 1.500 euro, sui finanziamenti di importo non superiore a euro 25.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. M ovvero di importo non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. N del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto Decreto Liquidità), finalizzati a esigenze di liquidità, consolidamentopassività a breve, investimenti produttivi. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medieche abbiano sede legale o unità ...