Call of Duty: Warzone celebra i 50 milioni di giocatori e un successo incredibile con un nuovo video (Di venerdì 17 aprile 2020) Lanciato ufficialmente il 10 marzo dopo una marea di leak, Call of Duty: Warzone ha debuttato imponendosi in maniera evidente nell'universo dei battle royale. Un successo che ovviamente Activision vuole festeggiare e che è figlio di un percorso iniziato con Call of Duty: Black Ops 4 e con quella modalità Blackout che aveva iniziato a mostrare il potenziale evidente che deriva dall'unione di due elementi di estremo successo come la serie di COD e la Battle Royale.Oggi proprio Activision ha deciso di condividere un nuovo video intitolato "Inno" al fine, come detto, di celebrare lo straordinario traguardo di 50 milioni di giocatori raggiunto in questo mese circa di disponibilità. Un mese ricco di grandi imprese e ricco di grandi eventi e un debutto che ha spinto alcuni analisti a vedere in Warzone quel progetto in grado di spodestare Fortnite.Leggi altro... Leggi su eurogamer Giocatori e videogames - non solo Fifa o Pes : ecco i 10 calciatori che giocano a ‘Call of Duty : Warzone’ [FOTO]

In Call of Duty Warzone modifiche in vista per il denaro in game?

Call of Duty Warzone non ha pace : Infinity Ward rimuove di nuovo la modalità trio (Di venerdì 17 aprile 2020) Lanciato ufficialmente il 10 marzo dopo una marea di leak,ofha debuttato imponendosi in maniera evidente nell'universo dei battle royale. Unche ovviamente Activision vuole festeggiare e che è figlio di un percorso iniziato conof: Black Ops 4 e con quella modalità Blackout che aveva iniziato a mostrare il potenziale evidente che deriva dall'unione di due elementi di estremocome la serie di COD e la Battle Royale.Oggi proprio Activision ha deciso di condividere un nuovo video intitolato "Inno" al fine, come detto, dire lo straordinario traguardo di 50diraggiunto in questo mese circa di disponibilità. Un mese ricco di grandi imprese e ricco di grandi eventi e un debutto che ha spinto alcuni analisti a vedere inquel progetto in grado di spodestare Fortnite.Leggi altro...

meganoidgames : Activision e Infinity Ward festeggiano i 50 milioni di giocatori di Call of Duty Warzone pubblicando un nuovo trail… - Eurogamer_it : #CallofDutyWarzone è il grande rivale di #Fortnite? Intanto #Activision se lo coccola con un nuovo video. #COD - Console_Tribe : Call of Duty: Warzone, un trailer celebra i 50 milioni di giocatori - - TwitchUruguay : ?? v0ni esta en vivo! Vean un poco de call of duty: modern warfare en - Multiplayerit : Call of Duty: Warzone, un assurdo glitch rende invicibili -