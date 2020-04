Calendario Pensioni Maggio 2020 | le date | accredito | ritiro | prelievo | consegna

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 aprile 2020) I primi giorni del mese, che coincidono con il pagamento della pensione, si sa che sono spesso sinonimo di lunghe file, soprattutto alle Poste, ma anche presso gli sportelli bancari. Non tutti i pensionati, infatti, sono in grado di dotarsi di mezzi telematici per gestire la propria pensione e digitalizzarsi in tal senso. Molti preferiscono avere contezza fisica del denaro, rispetto a quello virtuale, anche per una sensazione di sicurezza. Questo, però, crea inevitabilmente assembramenti di persone che in questo momento storico che stiamo vivendo devono essere evitate. In considerazione dell’emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di porre rimedio a tale situazione con alcuni interventi atti a evitare appunto il contatto ravvicinato di persone, soprattutto di soggetti anziani considerati più a rischio. Con l’Ordinanza n. 652 del 19 marzo, infatti, ...