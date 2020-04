Calendario Europa League 2019/2020: gironi, risultati e sorteggi (Di venerdì 17 aprile 2020) Calendario Europa League 2019/2020: gruppi, risultati e sorteggi del torneo Dopo la fase a gironi, l’Europa League entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Calendario Europa League 2019/2020: la Roma di Paulo Fonseca e l’Inter di Antonio Conte, eliminando Gent e Ludogorets, si sono qualificate agli ottavi di finale del torneo, dove sono state abbinate nel sorteggio del 28 febbraio rispettivamente al Siviglia e al Getafe. Il cammino della Lazio, la terza squadra italiana nel torneo, si è invece concluso già nella fase a gironi. Le date Fase a gironi Prima giornata: 19 settembreSeconda giornata: 3 ottobreTerza giornata: 24 ottobreQuarta giornata: 7 novembreQuinta giornata: 28 novembreSesta giornata: 12 dicembre Fase a eliminazione diretta 16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon20 febbraio: sedicesimi di ... Leggi su calcionews24 In Spagna sicuri : accordo ECA-UEFA per il calendario di Champions ed Europa League

Calcio - possibile calendario Serie A - Champions League - Europa League : scenari e ipotesi (Di venerdì 17 aprile 2020): gruppi,del torneo Dopo la fase a, l’entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta.: la Roma di Paulo Fonseca e l’Inter di Antonio Conte, eliminando Gent e Ludogorets, si sono qualificate agli ottavi di finale del torneo, dove sono state abbinate nelo del 28 febbraio rispettivamente al Siviglia e al Getafe. Il cammino della Lazio, la terza squadra italiana nel torneo, si è invece concluso già nella fase a. Le date Fase aPrima giornata: 19 settembreSeconda giornata: 3 ottobreTerza giornata: 24 ottobreQuarta giornata: 7 novembreQuinta giornata: 28 novembreSesta giornata: 12 dicembre Fase a eliminazione diretta 16 dicembre:o sedicesimi di finale, Nyon20 febbraio: sedicesimi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Europa Golf: European Tour, ancora modifiche al calendario. Cancellati due tornei, rinviato lo Scottish Open OA Sport L'Oms avverte l'Europa: "Siamo ancora nella tempesta"

Le ipotesi sono due: calendario parallelo a blocchi. Campionati nazionali e coppe europee giocheranno ... con la finale di Champions League da giocare il 29 agosto mentre quella di Europa League il 26 ...

Le ipotesi sono due: calendario parallelo a blocchi. Campionati nazionali e coppe europee giocheranno ... con la finale di Champions League da giocare il 29 agosto mentre quella di Europa League il 26 ...