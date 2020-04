Calciomercato Inter, Bergomi: “ecco il mio nome per sostituire Lautaro” (Di venerdì 17 aprile 2020) Calciomercato Inter – Il Barcellona continua il pressing per Lautaro Martinez. Il Toro è stato protagonista di una stagione molto importante ed i blaugrana sarebbero pronti a pagare la clausola da 110 milioni di euro. Decisiva dunque sarà la volontà del calciatore argentino e per questo motivo i nerazzurri si stanno guardando sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. Sull’argomento ha parlato Beppe Bergomi, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “Premessa: io terrei sempre il Toro. Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha con Lukaku. Se ti danno 110 milioni vai a prendere uno che ha gamba. Il calcio moderno si basa ... Leggi su calcioweb.eu Werner all'Inter?/ Calciomercato : il tedesco prima ipotesi se parte Lautaro

