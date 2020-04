Cagliari | i sardi faticano a tirare da dentro l’area | il dato lo dimostra

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ildi Zenga fatica molto a costruire occasioni pulite da gol. La stragrande maggioranza dei tiri arriva dalla distanza Ildi Zenga è una delle squadre che creano meno in Serie A. Infatti, i primi mesi avevano rappresentato un'anomalia, visto che – in base alle statistiche – isegnavano molto di più di quanto creato. Con 28.60 Expected Goals, ilè la quinta squadra che crea meno in Serie A. Basti pensare che isono la terza squadra per percentuali di tiri da fuori area. Il 43% delle conclusioni arriva infatti da lontano (numeri alla mano, Nainggolan è il terzo giocatore che nelle principali top leghe tira dalla distanza). Insomma, ilfatica a costruire occasioni pulite.