Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di venerdì 17 aprile 2020) Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a seguito di un recente pronunciamento della magistratura in merito: “Poste Italiane si ostina in relazione a ciascun buono fruttifero a ... Leggi su termometropolitico Buoni fruttiferi postali serie P e Q : tassi da applicare - ecco la spiegazione

Buoni fruttiferi postali aprile 2020 : interessi - quali sono e tassi

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali prescritti - rimborso al risparmiatore (Di venerdì 17 aprile 2020)didel, laContinuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e: alla base molto spesso la liquidazione deiemessi a partire da luglio. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli.: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso deiemessi a partire da luglioa tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a seguito di un recente pronunciamento della magistratura in merito: “si ostina in relazione a ciascun buono fruttifero a ...

Cesare72810439 : @hollygo666 @DaniloToninelli Era la stessa cosa come lira -euro- bot.nel 2002. E i buoni fruttiferi postali non valevano nulla - IAMMYLORD1 : I titoli di stato per gli italiani devono essere a lungo termine, come i buoni fruttiferi trentennali delle poste!!… - LIBEROP82664059 : @carlakak I nostri cari vecchi adesso sono beati. Le tso sono strutture tipo campo concentramento del futuro, viste… - AlambraCortez : Ma a uno che dice che i soldi investiti in bot o buoni fruttiferi aumentano mentre quelli investiti per un figlio n… - Tiziano21487511 : @Ale_ToddeM5S @MISE_GOV Buoni fruttiferi del tesoro vincolati a lunga scadenza. Non sono quotati e non fanno allaga… -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni fruttiferi Buoni fruttiferi postali: storie di ordinaria follia Trend-online.com Buoni di Poste Italiane ordinari serie “O” e “P”: valore di rimborso più basso rispetto al retro, perché?

I buoni fruttiferi postali ordinari erano il prodotto ideale per chi desiderava investire il proprio capitale fino a 30 anni mentre adesso sono quello giusto per chi desidera investire il proprio ...

Poste Italiane: buoni fruttiferi postali prescritti, rimborso al risparmiatore

Lo scorso 6 aprile 2020, sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, sono state pubblicate alcune decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, e in particolar modo i Bfp AA3 ...

I buoni fruttiferi postali ordinari erano il prodotto ideale per chi desiderava investire il proprio capitale fino a 30 anni mentre adesso sono quello giusto per chi desidera investire il proprio ...Lo scorso 6 aprile 2020, sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, sono state pubblicate alcune decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, e in particolar modo i Bfp AA3 ...