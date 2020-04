Brunetta spiega perché l’Italia dovrebbe trattare per usare il Mes

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta spiega

Il Foglio

Roma. Renato Brunetta non vede terze vie. “O si sta con l’Europa, o si sta fuori dall’Europa, magari sperando nel Mes cinese”. E’ insomma un inno all’orgoglio europeo, quello dell’economista di Forza ...disponibile gratuitamente, in tutti i maggiori store on line, Incontri ravvicinati del Terzo Tempo (Giunti editore). "Una raccolta di otto racconti di ostinata allegria, ma scaturiti dal profondo dell ...