“Borriello al Genoa | Quagliarella alla Lazio e io alla Juve” | Gilardino e il giro di

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Scambi saltati all’ultimo momento, trattative sfumate per un qualche motivo. A raccontare un clamoroso retroscena è stato Alberto, ex attaccante ed attuale allenatore della Pro Vercelli, che ha parlato a ‘SkySport24’: “C’è stato solo un episodio nell’ultimo giorno di mercato dell’estate 2012. Borriello sarebbe dovuto andare al, ioJuventus e, ma poi non se ne fece niente”. Due esperienze importanti percon le maglie di Milan e Fiorentina: “Milan? Si sono dette tante cose sul mio addio, ma sono andato via con un gran bagaglio tecnico e umano. Fiorentina? Ho vissuto degli anni importanti e speciali con la maglia viola, facendo 62 gol tra campionati e coppe. Eravamo un grande gruppo, formato da Prandelli nei primi anni, poi da altri allenatori come Mihajlovic. Se ...