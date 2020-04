Bordoni | cinema e teatri rischiano chiusura ma si programma Estate Romana

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Prolungare l’fino al mese di dicembre appare la scelta di un’Amministrazione che procede per conto suo senza ascoltare le richieste deie deidi Roma ridotti alla disperazione. Il disastro causato dal Coronavirus ha messo in ginocchio tutte le sale di Roma che hanno bisogno di un sostegno per ripartire e invece si pensa a spostare l’nel periodo invernale nel tentativo di salvare i fondi gia’ impegnati. Un concetto di flessibilita’ che stride con la decisione fatta ad hoc per non perdere i contributi ma che all’atto pratico sara’ tutta da verificare. Dal Campidoglio si sottolinea poi la conferma dei fondi sul triennio, fuori dal periodo di consiliatura, a scopo di farezione e di migliorare la qualita’ dell’offerta culturale. Come Lega a questa decisione ...