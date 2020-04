Boom di tamponi e blocco dei servizi | così la Germania sta sconfiggendo il Coronavirus

(Di venerdì 17 aprile 2020) Inl'emergenzaè sotto controllo. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Jens Spahn, aggiungendo che il tasso di riproduzione del virus, il famoso R con 0, è calato da 1 a 0,7 in pochi giorni.di, vicini quasi ai due milioni, e del coordinamento tra governo centrale quelli federali che ha permesso di calendarizzare a partire dal prossimo lunedì 20 aprile una riapertura graduale del Paese.

AriTri_97 : @RobTallei Per correttezza credo che il dato sui tamponi non sia aggiornato perché è lo stesso da giorni, anche se… - mariamacina : RT @ilriformista: #Coronavirus, boom di tamponi: calano i contagi, record di pazienti dimessi - Catia33347641 : RT @ilriformista: #Coronavirus, boom di tamponi: calano i contagi, record di pazienti dimessi - danieledvpd : RT @ilriformista: #Coronavirus, boom di tamponi: calano i contagi, record di pazienti dimessi - annamaria_ff : RT @ilriformista: #Coronavirus, boom di tamponi: calano i contagi, record di pazienti dimessi -

Ultime Notizie dalla rete : Boom tamponi

Fanpage.it

Si è parlato a lungo del modello virtuoso della Nuova Zelanda, che nel giro di due settimane ha schiacciato la curva dei contagi da Coronavirus. Ma, senza andare così lontano, lo stesso può dirsi per ...La giornata di ieri per il territorio argentano ha significato 25 positivi in più, si pensava fossero la ventina preannunciati il giorno prima alla Nuova Ferrara dal direttore dell’Ausl, Claudio ...