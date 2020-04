Bonus vacanze 325 euro: che cos’è, a chi spetta e come fare la domanda. Premiato chi andrà al mare o in montagna in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Tante le idee in questo momento per quanto riguarda l’emergenza sanitaria in corso. Tra queste si sta pensando a una sorta di Bonus per aiutare uno dei settori in assoluto più colpiti, ovverosia il turismo, che si vorrebbe rilanciare con aiuti diretti per l’acquisto di pacchetti vacanza (fonte Il Sole 24 Ore) Non si tratterebbe di contributi diretti nelle tasche delle famiglie italiane, ma un meccanismo basato sulla detrazione fiscale, intervento che costerebbe allo Stato tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. In altre parole si riserverebbe il beneficio a lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26mila euro, con uno sgravio sarebbe rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare: massimo 100 euro con nessun componente a carico, 100 euro aggiuntivi per il primo componente, altri 75 per il secondo e 50 euro per il ... Leggi su oasport Aiuti al turismo : in arrivo bonus vacanze da 325 euro per chi soggiorna in Italia

Bonus vacanze 2020 per chi viaggia in Italia in estate : detrazioni nel decreto di aprile

Grande novità nel nuovo decreto : 325 euro per bonus vacanze. Come funzionerà e a chi spetta (Di venerdì 17 aprile 2020) Tante le idee in questo momento per quanto riguarda l’emergenza sanitaria in corso. Tra queste si sta pensando a una sorta diper aiutare uno dei settori in assoluto più colpiti, ovverosia il turismo, che si vorrebbe rilanciare con aiuti diretti per l’acquisto di pacchetti vacanza (fonte Il Sole 24 Ore) Non si tratterebbe di contributi diretti nelle tasche delle famiglie italiane, ma un meccanismo basato sulla detrazione fiscale, intervento che costerebbe allo Stato tra 1,2 e 1,5 miliardi di. In altre parole si riserverebbe il beneficio a lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26mila, con uno sgravio sarebbe rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare: massimo 100con nessun componente a carico, 100aggiuntivi per il primo componente, altri 75 per il secondo e 50per il ...

Corriere : Sostegno al turismo, spunta il bonus fiscale da 325 euro per le vacanze in Italia - Corriere : Sostegno al turismo, spunta il bonus fiscale da 325 euro per le vacanze in Italia - fanpage : Una grande novità. Come funzionerebbe il bonus vacanze - valitutto67 : RT @EnricoGallicani: Qualche politico sta proponendo bonus per fare vacanze estive in Italia........?? Gli hanno detto che ci hanno chiuso l… - EnricoGallicani : Qualche politico sta proponendo bonus per fare vacanze estive in Italia........?? Gli hanno detto che ci hanno chius… -