Bonus vacanze 2020 per chi viaggia in Italia in estate: detrazioni nel decreto di aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Non è ancora chiaro quello che succederà nei prossimi mesi, quello che potremo fare o non fare in estate ma il Governo pare si stia muovendo, pensando anche al lavoro di migliaia di persone che quest’anno a causa del coronavirus, potrebbero perdere il lavoro. Capitolo vacanze: si potranno fare? Dove e quando? Non è dato al momento saperlo. Ma si pensa a un Bonus : una sorta di detrazione per chi deciderà in estate 2020 di muoversi in Italia e viaggiare nel nostro paese. In realtà ci sembra inverosimile pensare che gli Italiani avranno modo di viaggiare all’estero, visto che al 17 aprile, ancora la curva dei contagi è costante. Come ci sembra difficile pensare che il nostro paese sarà pronto da accogliere turisti ( del resto basta pensare a cosa sta succedendo ancora negli Usa o nel Regno Unito per capire quello che potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash Grande novità nel nuovo decreto : 325 euro per bonus vacanze. Come funzionerà e a chi spetta

Vacanze - nel decreto di aprile potrebbe esserci un bonus di 325 euro per soggiorni di almeno 3 notti

Ecco il "bonus" per le vacanze 325 euro per chi resta in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Non è ancora chiaro quello che succederà nei prossimi mesi, quello che potremo fare o non fare inma il Governo pare si stia muovendo, pensando anche al lavoro di migliaia di persone che quest’anno a causa del coronavirus, potrebbero perdere il lavoro. Capitolo: si potranno fare? Dove e quando? Non è dato al momento saperlo. Ma si pensa a un: una sorta di detrazione per chi deciderà indi muoversi inre nel nostro paese. In realtà ci sembra inverosimile pensare che glini avranno modo dire all’estero, visto che al 17, ancora la curva dei contagi è costante. Come ci sembra difficile pensare che il nostro paese sarà pronto da accogliere turisti ( del resto basta pensare a cosa sta succedendo ancora negli Usa o nel Regno Unito per capire quello che potrebbe ...

Corriere : Sostegno al turismo, spunta il bonus fiscale da 325 euro per le vacanze in Italia - Corriere : Sostegno al turismo, spunta il bonus fiscale da 325 euro per le vacanze in Italia - fanpage : Una grande novità. Come funzionerebbe il bonus vacanze - zazoomblog : Grande novità nel nuovo decreto: 325 euro per bonus vacanze. Come funzionerà e a chi spetta - #Grande #novità… - OndaradioGargan : Ecco il 'bonus' per le vacanze 325 euro per chi resta in Italia. C’è sul tavolo del governo uno studio che è basato… -