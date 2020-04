Bonus 800 euro aprile: a chi spetta, domanda e requisiti (Di venerdì 17 aprile 2020) Entro il 20 aprile il Governo dovrebbe annunciare il nuovo Decreto Legge che aumenterà il Bonus per le partite IVA a 800 ero per il mese di aprile. 200 euro in più, quindi, rispetto al Bonus di marzo erogato con il Decreto Cura Italia e che entro venerdì 17 aprile verrà versato a chiunque ne abbia fatto richiesta e abbia i requisiti per riceverlo. Il Bonus di 800 euro per il mese di aprile dovrebbe essere ufficializzato nel prossimo e imminente Decreto Legge, che aggiungerà quindi 200 euro al Bonus precedente ma allo stesso tempo restringerà la platea degli aventi diritto con requisiti più restringenti. Maggiore selettività per chi ha subito danni più ingenti a casa dell’emergenza coronavirus. Bonus 800 euro aprile, come fare domanda Il Bonus da 800 euro per le partite IVA e i lavoratori autonomi diventerà ... Leggi su italiasera Quando arriva il bonus da 800 euro e chi ne ha diritto? Come fare la domanda - modulo Inps - requisiti - Pin

