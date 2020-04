Bonus 600 euro marzo, è stato pagato? Tanti ancora in attesa del bonifico: mancano le coperture, buco da 48 milioni di euro (Di venerdì 17 aprile 2020) Secondo quanto scritto da TGCOM24, l’ADEPP, l’associazione che raggruppa le varie Casse previdenziali private, ha fatto sapere che, al 14 aprile, erano state accolte 413455 domande per il Bonus di 600 euro degli iscritti appartenenti ai vari ordini professionali sulle 454541 inoltrate. L’ADEPP però sottolinea anche come non ci siano tutte le coperture finanziarie necessarie per soddisfare tutte le richieste: mancherebbero infatti circa 48 milioni di euro per erogare il contributo a tutti gli aventi diritto. Tale situazione potrebbe essere risolta con il Decreto di aprile, che dovrebbe innalzare il Bonus a 800 euro ed istituire il Reddito di Emergenza. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock Leggi su oasport "Bonus 600 euro partite Iva - mancano coperture"/ 40 mila persone senza pagamento

Ancora non arriva il bonus 600 euro INPS? Tracciamento domanda a breve

