Bombshell, il film con Theron e Kidman racconta l’America prima del Me Too (Di venerdì 17 aprile 2020) Arriva con diversi mesi di ritardo Bombshell – La Voce Dello Scandalo, rispetto agli Stati Initi, in cui era uscito in sala a fine dicembre, agguantando anche due nomination all’Oscar, a Charlize Theron e Margot Robbie, e una statuetta per il miglior trucco. Vista l’emergenza Coronavirus sbarca direttamente in streaming, su Amazon Prime Video, da oggi, all’interno di una strategia della piattaforma che prevede in questo mese anche il lancio di altri film, Cosa Mi Lasci Di Te dal 17 e Il Principe Dimenticato e Qua La Zampa 2 – Un Amico È Per Sempre dal 24 aprile. Bombshell è il primo prodotto dall’interno di Hollywood e con interpreti di primo piano – Theron, Robbie e Nicole Kidman – sulle molestie sessuali e il Me Too. Non ricostruisce la madre di tutti gli scandali, il caso Weinstein, che nel frattempo, dopo ... Leggi su optimagazine Amazon Prime Video - «Bombshell» e gli altri film in uscita a sorpresa in aprile

I film Bombshell - Cosa Mi lasci di te e lo speciale concerto per il Coronavirus arrivano su Prime Video (Di venerdì 17 aprile 2020) Arriva con diversi mesi di ritardo– La Voce Dello Scandalo, rispetto agli Stati Initi, in cui era uscito in sala a fine dicembre, agguantando anche due nomination all’Oscar, a Charlizee Margot Robbie, e una statuetta per il miglior trucco. Vista l’emergenza Coronavirus sbarca direttamente in streaming, su Amazon Prime Video, da oggi, all’interno di una strategia della piattaforma che prevede in questo mese anche il lancio di altri, Cosa Mi Lasci Di Te dal 17 e Il Principe Dimenticato e Qua La Zampa 2 – Un Amico È Per Sempre dal 24 aprile.è il primo prodotto dall’interno di Hollywood e con interpreti di primo piano –, Robbie e Nicole– sulle molestie sessuali e il Me Too. Non ricostruisce la madre di tutti gli scandali, il caso Weinstein, che nel frattempo, dopo ...

matthewchadd1 : RT @CellPortraits: E' in uscita oggi 17 Aprile 2020 su #AmazonPrimeVideo il film di #JayRoach #BombshellLavocedelloscandalo con #CharlizeTh… - matthewchadd1 : RT @IFILMSonline: Arriva direttamente in streaming uno dei film più attesi della stagione: #Bombshell con #CharlizeTheron, #NicoleKidman e… - CellPortraits : E' in uscita oggi 17 Aprile 2020 su #AmazonPrimeVideo il film di #JayRoach #BombshellLavocedelloscandalo con… - IFILMSonline : Arriva direttamente in streaming uno dei film più attesi della stagione: #Bombshell con #CharlizeTheron,… - TataChips86 : RT @TataChips86: cosa prova poi ci sta una scena sempre di Margot quella per me è davvero straziante ?? e per me Charlize e Margot sono sta… -