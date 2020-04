Bollettino Protezione Civile, conferenza stampa solo lunedì e giovedì: il motivo (Di venerdì 17 aprile 2020) Niente più conferenze stampa ogni giorno, la Protezione Civile ha deciso di rimodulare gli appuntamenti quotidiani con i cittadini. A rivelarlo è stato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: “La pressione sulle strutture ospedaliere si è alleggerita e abbiamo deciso di rimodulare la nostra presenza. Continueremo a fornire i dati nella massima trasparenza e saremo a disposizione in ogni caso”. Questo dunque il motivo per cui dalla prossima settimana la conferenza stampa che in queste settime ha aggiornato i cittadini sull’andamento dell’emergenza coronavirus verrà presentata in diretta televisiva solo due volte alla settimana: il lunedì e il giovedì. Per tutti gli altri giorni sarà necessario navigare sul sito della Protezione Civile, dove i dati saranno resi disponibili ogni giorno. L'articolo Bollettino ... Leggi su italiasera Coronavirus - il bollettino della protezione civile del 17 aprile

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 17 aprile | Ecco tutti i dati

