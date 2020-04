Bollettino di oggi 17 aprile coronavirus | 3493 nuovi contagi | 2563 guariti in Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nuova conferenza stampa e nuovocon cifre importanti quello fornito, venerdì 17, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in merito aida Coronavius in: sale il totale degli ammalati a 106962, con un incremento di 355 unità, ed il totale deidall’inizio dell’epidemia a 172434. Sono infatticomplessivi. Il numero deifortunatamente sale di benunità nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 42727, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 575, per un totale di 22745. Dei 106962 ammalati, 25786 sono ricoverati con sintomi, altri 2812 sono in terapia intensiva, infine 78364 sono in isolamento domiciliare. Di seguito il quadro complessivo delle cifre in, aggiornato a venerdì 17: TOTALE ...