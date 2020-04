Bollettino coronavirus, dal 18 aprile non si terrà più ogni giorno la conferenza stampa di Borrelli! Tutti i dati quotidiani online (Di venerdì 17 aprile 2020) Come riportato da TeleNord, non avrà più cadenza quotidiana la conferenza stampa del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: il punto con i giornalisti avrà luogo due volte a settimana, il lunedì ed il giovedì, sempre alle ore 18.00, mentre i dati quotidiani saranno disponibili sul sito della Protezione Civile. Così Angelo Borrelli in conferenza stampa: “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ... Leggi su oasport Coronavirus - cambiano le abitudini della Protezione Civile : bollettino solo due volte a settimana

