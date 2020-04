Blitz antimafia 4 0 tra Monreale e San Giuseppe Jato | condanne e assoluzioni

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiude con due imputati assolti e con qualche piccolo sconto di pena il processo dell’indagine Monre Reale, ha che bloccato la lotta intestina all’interno del mandamento mafioso di Sane della famiglia di. Nel corso dell’indagine che ha portato agli arresti nel 2016, coordinata dalla Dda di Palermo, è stata monitorata in presa diretta la violenta reazione da parte dei nuovi vertici dei clan di Sannei confronti dei vecchi, accusati di avere violato ripetutamente le regole di Cosa nostra. Pestaggi e teste di capretto erano i segnali che astava per scoppiare una guerra di mafia. Poi ildei carabinieri disventó i piani criminali. La quarta sezione della Corte d’appello di Palermo si è pronunciata nonostante il momento legato all’emergenza coronavirus, per evitare il ...