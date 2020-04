Berlusconi pubblica una foto sui social, alle sue spalle spunta una donna nuda (Di venerdì 17 aprile 2020) La foto alla fine dell'articolo. Anche Silvio Berlusconi in smart working. Come tutti gli italiani, anche l’ex premier ha mostrato via Instagram di essere impegnato alla scrivania, a lavorare da remoto durante la quarantena dettata dall’emergenza Coronavirus. Il Cavaliere, però, la sta trascorrendo a casa di sua figlia Marina, in Provenza. “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto”, fa sapere Berlusconi nella didascalia Instagram. (Continua...) “Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”. Ma a destare interesse non è tanto la foto in sé, bensì il particolare che ha immediatamente catturato l’attenzione dei ... Leggi su howtodofor Silvio Berlusconi gaffe | Pubblica foto e non si accorge del dettaglio piccante

“Ma quello è un…”. Silvio Berlusconi - che gaffe : pubblica una foto e spunta il dettaglio ‘hot’

Silvio Berlusconi pubblica una foto in smart working - ma la gaffe non passa inosservata (Di venerdì 17 aprile 2020) Laalla fine dell'articolo. Anche Silvioin smart working. Come tutti gli italiani, anche l’ex premier ha mostrato via Instagram di essere impegnato alla scrivania, a lavorare da remoto durante la quarantena dettata dall’emergenza Coronavirus. Il Cavaliere, però, la sta trascorrendo a casa di sua figlia Marina, in Provenza. “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto”, fa saperenella didascalia Instagram. (Continua...) “Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”. Ma a destare interesse non è tanto lain sé, bensì il particolare che ha immediatamente catturato l’attenzione dei ...

vioricagrecu_m : RT @vioricagrecu_m: Silvio Berlusconi, gaffe per il Cavaliere: pubblica questa foto, ma dietro spunta un dettaglio imbarazzante https://t.c… - vioricagrecu_m : Silvio Berlusconi, gaffe per il Cavaliere: pubblica questa foto, ma dietro spunta un dettaglio imbarazzante - iglimatija : Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma dietro di lui spunta un sedere nudo - KlidiMatija : Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma dietro di lui spunta un sedere nudo - ConfrontoDem : Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma dietro di lui spunta un sedere nudo -