Berlusconi e Bersani: «Ci tenemmo per mano all’ospedale». Lezione di umanità ai grillini (Di venerdì 17 aprile 2020) Esiste anche un altro modo di fare politica. Senza vaffa, più elegante. Quello che hanno svelato in questi giorni Berlusconi e Bersani ha fatto molto discutere e riflettere. Sono bastate poche parole e una breve risposta, più una parolina magica, «grazie». Berlusconi e Bersani, la telefonata a Floris Tutto è avvenuto negli studi di Giovanni Floris su La7. Era in programma l’intervento telefonico – causa coronavirus – di Berlusconi. «Pierluigi Bersani? È una persona perbene e generosa, me lo saluti tanto». Il leader di Forza Italia non si era fermato qui, aveva anche espresso i suoi apprezzamenti per le doti umane dell’ex segretario del Pd. Il ricordo di quell’attentato a Piazza Duomo Un racconto che ha stupito molti, quello del Cav. «Mi ricordo sempre di quando, dopo l’attentato che ebbi a ... Leggi su secoloditalia Silvio Berlusconi elogia Pierluigi Bersani e Bersani risponde

"Non ho potuto farlo in diretta...". Il commovente "grazie" di Bersani a Berlusconi : in ospedale - mano nella mano"

Berlusconi a ‘Dimartedì’ : “Bersani è una persona perbene e generosa - mi tenne la mano per mezz’ora in ospedale” (Di venerdì 17 aprile 2020) Esiste anche un altro modo di fare politica. Senza vaffa, più elegante. Quello che hanno svelato in questi giorniha fatto molto discutere e riflettere. Sono bastate poche parole e una breve risposta, più una parolina magica, «grazie»., la telefonata a Floris Tutto è avvenuto negli studi di Giovanni Floris su La7. Era in programma l’intervento telefonico – causa coronavirus – di. «Pierluigi? È una persona perbene e generosa, me lo saluti tanto». Il leader di Forza Italia non si era fermato qui, aveva anche espresso i suoi apprezzamenti per le doti umane dell’ex segretario del Pd. Il ricordo di quell’attentato a Piazza Duomo Un racconto che ha stupito molti, quello del Cav. «Mi ricordo sempre di quando, dopo l’attentato che ebbi a ...

mattiafeltri : #Buongiorno n.721 - 'Prendi questa mano' ovvero le affettuosità fra Berlusconi e Bersani, in ritardo di dieci anni… - borghi_claudio : BERSANI: USARE IL MES Quindi abbiamo il POKER: PRODI BERLUSCONI RENZI E BERSANI Adesso voi del M5S capite perché… - La7tv : #dimartedi Silvio Berlusconi a Giovanni Floris: 'Per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'atte… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Berlusconi e Bersani: «Ci tenemmo per mano all’ospedale». Lezione di umanità ai grillini - Stefano47510568 : RT @carlucci_cc: Se qualcuno ti avesse mai ascoltato @beppe_grillo, il nostro paese sarebbe fra i primi al mondo. Invece di ascoltare ancor… -